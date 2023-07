Nächtliche Spritztour: 14-Jähriger knallt mit Van in Kiosk – zwei parkende Autos beschädigt

SAARBRÜCKEN-BURBACH. Am frühen Morgen des heutigen Montags, gegen 3.45 Uhr, gehen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, dass es in der Bergstraße in Saarbrücken-Burbach zu einem Unfall gekommen sei, bei welchem ein Auto in die Schaufensterscheibe eines Kiosks gefahren sei.

Als die Beamten an der Unfallstelle eintrafen, staunten sie nicht schlecht, als sie den Fahrer des Unfallwagens feststellten. Es handelte sich um einen 14-jährigen Jungen aus Saarbrücken. Nach bisherigen Erkenntnissen schnappte sich der 14-Jährige heimlich die Autoschlüssel und begann seine Fahrt mit dem Familienvan des Vaters in der Hochstraße. Die genaue Wegstrecke ist nicht bekannt, zumindest führte sie durch die Krumme Gasse, da der Jugendliche dort zwei parkende Fahrzeuge beschädigte, was ebenfalls von Zeugen beobachtet wurde.

Die Fahrt endete, als er von der Burbacher Straße nach rechts in die Bergstraße abbiegen wollte, die Kontrolle über das Auto verlor und mit der Fassade eines Geschäftshauses kollidierte. Der Jugendliche blieb wie durch ein Wunder unverletzt. An den beiden geparkten Autos entstand Sachschaden. An dem von dem Jugendlichen geführten Auto entstand Totalschaden. Es war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst von der Örtlichkeit entfernt werden. An der Hausfront entstand erheblicher Sachschaden, dort wurde die Glaseinfassung der Eingangstür zu einem Kiosk zerstört, sowie die Fassade selbst beschädigt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht beziffert werden. Der Jugendliche wurde an seine Eltern überstellt, er muss sich nun für seine Spritztour strafrechtlich verantworten. (Quelle: Polizeiinspektion Saarbrücken-Burbach)