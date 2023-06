TRIER. Wie die Stadt Trier mitteilt, werden um die Triererinnen und Trierer besser vor Gefahren warnen zu können im gesamten Stadtgebiet Sirenen installiert.

Die ersten drei stehen bereits in Ehrang: am Bahnhaltepunkt Ehrang-Ort, in der Merowingerstraße sowie am Friedhof.

Probealarm am SAMSTAG UM 12 UHR!

Diese Sirenen werden regelmäßig mit Probealarmen getestet. Der nächste Sirenentest folgt am morgigen Samstag, 1. Juli, um 12 Uhr.

Weitere Informationen: www.trier.de/warnung