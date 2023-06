Endloses Lesen mitten in Trier: StadtLesen auf Jubiläumstour

TRIER. 289 Städte haben sich beworben – Trier ist dabei beim Lesesommer der Jubiläumstour von StadtLesen. Von Donnerstag, 06.07.2023 bis zum Sonntag, 09.07.2023 warten am Domfreihof rund 3000 Bücher aus den aktuellen Verlagsprogrammen darauf, erlesen, zerlesen und gelesen zu werden! Bei freiem Eintritt, unter freiem Himmel, von 9.00 Uhr bis zum Einbruch der Dunkelheit!

StadtLesen – ist unspektakulär spektakulär

Das Spektakuläre an StadtLesen: Das Spektakel bleibt aus. StadtLesen ist einfach da, mit seinen Büchertürmen – gefüllt mit mehr als 3000 Büchern aus dem aktuellen Verlagsprogramm, den Genusstürmen, dem Readers Corner für Lesungen, gemütlichen Lesemöbeln. StadtLesen lässt Zeit zum Lesen und zum Leben – bei freiem Eintritt jeweils von Donnerstag bis Sonntag. StadtLesen bringt niederschwellig zugänglich gemachten Buchgenuss in urbane Räume.

Am Donnerstag, 06.07.2023 um 9 Uhr öffnet sich des Lesewohnzimmers Pforte, steht offen zum Schmökern, Literatur besprechen, Werke und Literaten empfehlen – bis zum Einbruch der Dunkelheit.

Um 19.00 Uhr findet die feierliche Eröffnung und das Bibliophile Highlight statt – heuer gestaltet vom dem in Trier geborenen und hochgelobten Schauspieler Roland Wolf, der aus ausgewählten Texten liest. Bei freiem Eintritt, unter freiem Himmel!

Am Freitag stehen die Bücher in den Büchertürmen ab 9 Uhr bereit. Die einen lesen darin, vertiefen sich. Andere lesen daraus vor, zitieren wertvolle Passagen. Bürger mit Migrationshintergrund sind dazu eingeladen, selbst verfasste

Texte in der Muttersprache vorzulesen – Vorhang auf für die Bühne der Völkerverständigung am Integrationslesetag.

Samstags ab 9 Uhr laden die Bücher erneut ein zum grenzenlosen Buchgenuss.

Familien freuen sich am Sonntag ab 9 Uhr über Kinder- und Jugendliteratur. Werke für kleine und größere Lesefreunde dominieren in den Regalen. Sie zaubern eine Welt in Kinders Köpfe. Den ganzen Tag haben Familien Zeit zum Schmökern. Auch Einzelne sind willkommen im großen Lesewohnzimmer am Familientag.

StadtLesen – begeistert

StadtLesen zieht seit 2008 durch europäische Städte und feiert das Lesen. Um StadtLesens Besuch im Jahr 2023 bemühten sich mit einer Nominierung 289 Städte. Aus ihnen ernannte die Innovationswerkstatt 25 StadtLesenStädte, denen StadtLesen an insgesamt 100 StadtLesenTagen 1300 Lesestunden beschert.

Nach 14 Jahren hat StadtLesen 260 Städten an insgesamt 1040 Tagen Lesegenuss gebracht. Mehr als 10 Millionen Menschen sind so in StadtLesenStädten mit der Kulturtechnik des Lesens in Berührung gekommen – und das circa 13 520 Stunden. Auf in einen weiteren StadtLesen Sommer – die Jubiläumstour wird eine ganz besondere!

StadtLesen – fördert die Kulturtechnik Lesen

StadtLesen fördert das Lesen. Das Projekt verschafft niederschwellig Zugang zum Buchlesen. Der Erfolg gibt StadtLesen Recht. Lesen ist wunderbar. „Lesen ist eine Welt im Kopf”.