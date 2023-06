Gefahr von Gewittern in der Region lässt nach: Ausnahmen möglich

OFFENBACH/REGION TRIER. Nach den schweren Unwettern in Teilen von Deutschland am Donnerstag sollte die Gewittergefahr in Rheinland-Pfalz und im Saarland in der Nacht auf Freitag nachlassen.

Vereinzelte Unwetter mit Starkregen oder Hagel und Sturmböen waren aber im Norden bis Freitagvormittag nicht ausgeschlossen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach am späten Donnerstagabend mitteilte.

Dann sollte sich von Westen her wieder schöneres Wetter durchsetzen. Am Donnerstag waren kräftige Niederschläge mit starkem Wind über Teile von Rheinland-Pfalz und dem Saarland gezogen. Bäume knickten um und in Henau im Hunsrück wurden Häuser leicht beschädigt.