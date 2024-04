Tod im Bahnhofsviertel: Frau stirbt in Luxemburg-Stadt

LUXEMBURG. Wie L’essentiel berichtet, ist am heutigen Montagmorgen ist in der Nähe der Place de Paris in Luxemburg-Stadt eine Frau aus noch ungeklärten Gründen gestorben.

Am heutigen Montagmorgen kam es gegen 7.00 Uhr in der Umgebung des Place de Paris und der Rue d’Anvers zu einem Großeinsatz von Polizei und Rettungskräften. Laut Police Grand-Ducale soll es sich bei dem Opfer sich um eine Frau unbekannten Alters handeln. Sie verstarb noch vor Ort.

Laut Polizei soll es „keine Einwirkung Dritter“ gegeben haben. Anwohner beschrieben gegenüber der Zeitung denn „eine Szene mit viel Blut„. Die Ermittlungen laufen. (Quelle: L’essentiel)