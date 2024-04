Luxemburg: Großbrand auf Bauernhof – eine Person leblos geborgen

LEUDELANGE. Am Sonntagnachmittag wurde gegen 16.00 Uhr ein Großbrand auf einem Bauernhof in Leudelange gemeldet. Vor Ort musste festgestellt werden, dass der Dachstuhl einer Scheune komplett in Flammen stand.

Mehrere umliegende Feuerwehren wurden für die Löscharbeiten vor Ort beordert. Aufgrund des Rettungseinsatzes mussten umliegende Straßen der rue Eich für den Verkehr gesperrt werden, u.a musste das Radrennen Festival Elsy Jacobs kurzfristig umgeleitet werden. Anlässlich der Löscharbeiten musste in den Abendstunden eine Person leblos aus dem Gebäude geborgen werden.

Die Staatsanwaltschaft wurde in Kenntnis gesetzt und die Police judiciaire wurde mit einer Brandermittlung beauftragt. Die Straßensperrungen werden noch bis voraussichtlich Montagmorgen aufrecht erhalten. (Quelle: Police Grand-Ducale)