Glückspilz sahnt ab: Nächster hoher Lottogewinn im Saarland

SAARBRÜCKEN. Im Saarland hat es den nächsten größeren Lottogewinn gegeben. Bei der Ziehung am Freitag gewann ein Internet-Glücksspieler aus dem Saarland knapp 620.000 Euro, wie Lotto in Saarbrücken am Montag mitteilte.

Er tippte demnach fünf Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig. Vergangenen Mittwoch hatte ein Tipper aus dem Landkreis Sankt Wendel 6,3 Millionen Euro im Lotto gewonnen. Zwei weitere Saarländer, einer aus dem Landkreis Saarlouis und ein weiterer aus dem Regionalverband Saarbrücken, hatten in den Tagen zuvor ebenfalls jeweils über eine halbe Million Euro im Lotto gewonnen. (Quelle: dpa)