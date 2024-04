WIßMANNSDORF. Am heutigen Dienstag, 30.4.2024, gegen 6.00 Uhr, kam es zu einem Brand einer Scheune an einem landwirtschaftlichen Gehöft in Wißmannsdorf.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden keine Personen oder Tiere verletzt. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache erfolgen nach Beendigung der noch andauernden Löscharbeiten. Die Polizei Bitburg bittet darum, den Bereich aktuell zu meiden sowie Fenster und Türen weiterhin geschlossen zu lassen. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)