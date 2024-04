Region: Arbeitslosigkeit steigt im Jahresvergleich – weniger Nachfrage nach Arbeitskräften

TRIER. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Region Trier hat sich im April erneut leicht entspannt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im aktuellen Monat um 237 auf 12.592 Personen. Im Vergleich zu April 2023 waren 1.483 Menschen mehr arbeitslos gemeldet.

Dabei lässt sich der Anstieg im Vergleich zum Vorjahresmonat nicht auf eine negative Entwicklung der regionalen Nachfrage, sondern auf den Zuwachs bei potentiellen Beschäftigten aus der Personengruppe der Menschen mit Migrationshintergrund zurückführen. Die Arbeitslosenquote, bezogen auf alle zivilen Erwerbspersonen, sank auf 4,3 Prozent. Vor einem Jahr lag die Quote bei 3,8 Prozent.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in der Region ist im April – entgegen der Entwicklung in den beiden Vormonaten – zurückgegangen. Dem Arbeitgeberservice wurden im aktuellen Monat 813 neue Stellen gemeldet. Das sind 69 Stellen weniger als im März und 143 weniger als im April des vergangenen Jahres. Im Stellenbestand waren im April 5.311 Stellen registriert, 57 mehr als im Vormonat und 355 weniger als vor einem Jahr.

Demgegenüber hat sich die Zahl der Einstellungen um 20,2 Prozent erhöht und erreicht damit den höchsten Wert in einem April seit vier Jahren. „Wir erwarten auch in den nächsten Monaten eine positive Entwicklung bei der Zahl der Arbeitsaufnahmen und damit einhergehend eine sinkende Arbeitslosigkeit. Den Unternehmen empfehlen wir, insbesondere jungen Menschen nach Abschluss ihrer Ausbildung eine Anschlussbeschäftigung zu ermöglichen sowie zugewanderten Menschen eine Chance zu geben“, appelliert Reinhilde Willems, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Trier. „Zur Unterstützung bieten wir durch Job-Börsen und Speed-Datings allen Beteiligten die Möglichkeit eines unkomplizierten gegenseitigen Kennenlernens mit dem Ziel, Beschäftigungsverhältnisse zu begründen. Die positiven Rückmeldungen der Betriebe in der Vergangenheit bestärken uns, diese Formate der Stellenvermittlung auch künftig anzubieten“, ergänzt die Leiterin der Arbeitsagentur. Willems verweist in diesem Zusammenhang auf die Beratungs- und Unterstützungsangebote des Arbeitgeber-Service.

„Die Entwicklung bei der Zahl der gemeldeten offenen Stellen lässt auf eine gewissen Zurückhaltung der Unternehmen schließen. Es bleibt somit schwierig, die benötigten Fach- und Arbeitskräfte zu vermitteln“, erläutert Reinhilde Willems. „Betriebe in der Region suchen darüber hinaus zur Deckung des Fachkräftemangels weiterhin händeringend Nachwuchskräfte. Aktuell haben wir noch 2.256 freie Ausbildungsstellen. Gute Chancen für alle, die noch eine Ausbildungsstelle für den Ausbildungsbeginn 2024 suchen“, so Willems. Das gilt auch für Menschen über 25 Jahre, die Interesse an einer Ausbildung oder Umschulung haben. Wer noch nicht weiß, welche Ausbildung in Frage kommt, dem empfiehlt die Agenturchefin – ergänzend zur Berufsberatung – den Besuch der Ausbildungsmesse FUTURE am 3. und 4. Mai in der Agentur für Arbeit Trier. Nähere Informationen sind unter www.future-ausbildung.de zu finden.

Die Arbeitsmarktzahlen im Überblick

In der Region Trier waren im April 12.592 Menschen arbeitslos gemeldet, 237 weniger als im März. Die Arbeitslosenquote sank auf 4,3 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen um 1.483 Personen oder 13,3 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt 0,5 Prozentpunkte höher als im April 2023.

Die Bewegungsdaten, die die Zugänge in Arbeitslosigkeit und die Abgänge aus Arbeitslosigkeit bewerten, geben wichtige Hinweise zur Dynamik am Arbeitsmarkt. Mehr Abgänge als Zugänge deuten auf eine sinkende Arbeitslosigkeit hin. Im April konnten 3.114 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 2.885 Personen haben sich arbeitslos gemeldet.

Personengruppen – Jugendliche und ältere Arbeitslose, Frauen und Männer, Ausländer und Langzeitarbeitslose

6.821 der Arbeitslosen im Agenturbezirk Trier sind Männer, 5.771 Frauen. Unter den insgesamt 12.592 Arbeitslosen befinden sich 1.404 Jüngere unter 25 Jahren, 4.343 Ausländer, 3.471 Langzeitarbeitslose und 754 schwerbehinderte Menschen.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat sind alle Personengruppen vom Anstieg der Arbeitslosigkeit betroffen. Vor allem bei der Personengruppe der Ausländer ist mit 23,5 Prozent der größte Anstieg zu verzeichnen.

Die Quote der Jugendarbeitslosigkeit liegt im April unverändert bei 3,7 Prozent. 9 junge Menschen weniger als im März sind arbeitslos. Das entspricht einem Rückgang von 1,9 Prozent.

Stellenangebote

Mit 5.311 gemeldeten Stellen stieg der Stellenbestand erneut an. Er liegt allerdings 6,3 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Im April sind 813 Angebote neu gemeldet worden, 69 weniger als im März und 143 weniger als im Vorjahresmonat. Die meisten Arbeitskräfte werden mit 931 Stellenangeboten weiterhin in der Zeitarbeit, in der eine hohe Fluktuation herrscht, gesucht. Auf den folgenden Rängen liegen das verarbeitende Gewerbe mit 796 Stellen, der Handel mit 659 sowie das Gesundheits- und Sozialwesen mit 565 Stellen.

Unterbeschäftigung

Wer an einer Qualifizierung teilnimmt oder erkrankt ist, wird während dieser Zeit laut Gesetz nicht als Arbeitsloser gezählt. Um hier Transparenz zu schaffen, publiziert die Bundesagentur für Arbeit jeden Monat die sogenannte Unterbeschäftigungsquote. Sie bezieht zusätzlich zu den Arbeitslosen unter anderem all jene ein, die zur Erhöhung ihrer Integrationschancen arbeitsmarktpolitisch gefördert werden. Laut aktueller Datenbasis lag im April die Unterbeschäftigung im Bezirk der Agentur für Arbeit Trier bei 16.173 Personen. Die Unterbeschäftigungsquote sank damit im Vergleich zum Vormonat um 0,2 auf 5,4 Prozent, gegenüber April 2023 ist sie um 0,3 Prozentpunkte gestiegen.

Blick in die einzelnen Regionen

Stadt Trier

4.250 Triererinnen und Trierer sind aktuell auf Jobsuche, 39 weniger als im März. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozent auf 6,9 Prozent gesunken. Im Vergleich zum Vorjahr liegt sie um 0,7 Prozentpunkte höher.

In der Stadt Trier sind 2.406 der Arbeitslosen männlich, 1.844 weiblich. Unter den insgesamt 4.250 Arbeitslosen befinden sich 452 Jüngere unter 25 Jahren, 789 Ältere über 55 Jahren, 1.635 Ausländer und 1.296 Langzeitarbeitslose. Im April haben sich 866 Menschen im Stadtbezirk arbeitslos gemeldet, 909 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden.

Landkreis Bernkastel-Wittlich

Im Landkreis Bernkastel-Wittlich waren 2.430 Menschen und damit 262 weniger als im Vormonat auf Jobsuche. Damit ist in der Gastronomiehochburg in und um Bernkastel-Kues die Arbeitslosigkeit am stärksten zurückgegangen. Gegenüber April 2023 stieg die Zahl der Arbeitslosen um 10 Personen. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,8 Prozent und war damit unverändert gegenüber dem Vorjahresmonat.

Im April meldeten sich 622 Personen im Landkreis Bernkastel-Wittlich arbeitslos, 883 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. 1.261 der insgesamt 2.430 Arbeitslosen sind Männer, 1.169 sind Frauen. Darunter befinden sich 268 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 697 Arbeitslose, die älter als 55 Jahre sind, 801 Ausländer und 658 Langzeitarbeitslose.

Eifelkreis Bitburg-Prüm

Im Eifelkreis Bitburg-Prüm waren im April 1.665 Personen arbeitslos gemeldet und damit 10 Personen weniger als im März. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 368 Personen. Die Quote liegt unverändert bei 3,1 Prozent und ist damit die Niedrigste im Agenturbezirk Trier. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Quote um 0,7 Prozent.

Unter den aktuell 856 arbeitslosen Männern und 809 arbeitslosen Frauen befinden sich 202 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 475 Ältere ab 55 Jahren, 590 Ausländer und 409 Langzeitarbeitslose. 401 Menschen konnten im April ihre Arbeitslosigkeit beenden. 388 Personen meldeten sich erstmals oder erneut arbeitslos.

Kreis Vulkaneifel

Im Vulkaneifelkreis sind im April 1.529 Menschen arbeitslos, 4 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 4,6 Prozent. Im April 2023 lag sie bei 4,1 Prozent.

Im April haben sich 306 Bürgerinnen und Bürger aus dem Vulkaneifelkreis arbeitslos gemeldet, 305 konnten ihre Arbeitslosigkeit beenden. Von den 1.529 Arbeitslosen sind 808 Männer und 721 Frauen, darunter befinden sich 157 Jüngere unter 25 Jahren, 459 Ältere ab 55 Jahren, 420 Ausländer und 479 Langzeitarbeitslose.

Landkreis Trier-Saarburg

Im Landkreis Trier-Saarburg waren im April 2.718 Personen arbeitslos gemeldet. Damit waren 78 Personen mehr arbeitslos als im März. Gegenüber dem Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen um 437 Personen. Die Quote blieb unverändert bei 3,3 Prozent. Im April 2023 lag sie bei 2,8 Prozent.

Unter den aktuell 1.490 arbeitslosen Männern und 1.228 arbeitslosen Frauen befinden sich 325 Jüngere zwischen 15 und 24 Jahren, 752 Ältere ab 55 Jahren, 897 Ausländer und 629 Langzeitarbeitslose. 616 Menschen konnten im April ihre Arbeitslosigkeit beenden. 703 Personen meldeten sich erstmals oder erneut arbeitslos. (Quelle: Agentur für Arbeit Trier)