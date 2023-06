Beinharte Blechduelle: Dritter Lauf der luxemburgischen Stock-Car-Meisterschaft in Hellange

HELLANGE. Unter hochsommerlichen Wetterbedingungen kam am vergangenen Sonntag, den 18. Juni 2023, der dritte Meisterschaftslauf in Hellange zur Austragung. Das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux lud ein zu diesem Renntag, bei welchem den zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauern spektakuläre Rennmanöver dargeboten und etliche Blechschäden in Kauf genommen wurden.

Spektakel in vier Rennkategorien

In den insgesamt drei verschiedenen, offiziellen Rennkategorien kam es zu beinharten Blechduellen, bei welchen sich die involvierten Fahrerinnen und Fahrer mächtig ins Zeug legten. Hauptaugenmerk wurde auf die Austragung der hartumkämpften “Coupe de Luxembourg” gelegt.

Zusätzlich zu den altbewährten Rennkategorien hatte das Veranstalterteam ebenfalls wieder ein Auto-Rodeo im Rahmenprogramm vorgesehen. Obschon nicht sämtliche angemeldete Fahrerinnen und Fahrer im Endeffekt an den Start gehen konnten, so konnte doch eine tolle Show dargeboten werden. Niemand geringerer als der bestbekannte “Jupp86” konnte sich ebenfalls unter die Fahrer mischen.

Die Rennresultate des Tages

Insgesamt acht abwechslungsreiche und ereignisreiche Rennläufe wurden dem zahlreich erschienenen Publikum angeboten.

Folgend ein Überblick über den Tagesablauf:

In der Klasse 1 (bis 2800ccm) sollte sich am Ende des Tages der Stock-Car-Club Les Diables Rouges Dudelange den Pokalsieg in der Teamwertung sichern und konnte dem Erzfeind aus Hamm ein Bein stellen. Auf den weiteren Rängen konnten sich das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux und der Stock-Cars-Club Kayl einreihen. Der Stock-Car-Club Steel Panthers war an diesem Renntag nicht an den Start gegangen. In der Einzelwertung konnte sich Michel Asselborn (47/Hamm) gegen die gegnerischen Fahrerinnen und Fahrer durchsetzen.

In Klasse 2 (bis 2000ccm) war es das Racing Team Power Bull’s Préizerdaul, welches sich die glorreiche „Coupe de Luxembourg“ sichern konnte vor dem Stock-Cars-Club Kayl und dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux. In der Einzelwertung gelang es Christian Denzer (108/SCC Kayl) in eindrucksvoller Art und Weise sich den Pokalsieg zu sichern.

In der Einsteigerklasse (bis 2000ccm) konnte Kai Gillen (283/individuell) sich abermals den Tagessieg und den Gewinn des Pokals sichern. Wiederum waren drei weitere Pilotinnen und Piloten am Start dieser Rennkategorie.

Im abschliessenden Auto-Rodeo-Lauf war es Andy Clement (01/individuell), welcher sich nach langem Kampf mit seinem Chrysler STS gegen seine acht Konkurrenten durchsetzen konnte. Das Publikum zeigte sich sehr begeistert über dieses Highlight des Renntages.

In Folge ein Überblick über die einzelnen Rennresultate:











Folgender Meisterschaftslauf am 2. Juli in Alzingen

In knapp zwei Wochen wird am Sonntag, den 2. Juli 2023, schon der vierte Meisterschaftslauf in Alzingen auf dem Programm stehen. Verantwortlich für die Austragung dieses Renntages zeigt sich der Stock-Cars-Club Kayl aus. Mit viel Engagement werden die Weiss-Roten wie gewohnt am Werke sein, um einen tollen Renntag auf die Beine zu stellen.

Zusätzliche Informationen

Die kompletten Rennresultate, aktuelle News oder Informationen über die einzelnen Rennkategorien können unter www.stock-cars.lu nachgelesen werden. Weitere Informationen können Sjederzeit via Mail an stock-cars.flsc@hotmail.com angefragt respektive im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” nachgelesen werden. (Quelle: Fédération Luxembourgeoise du Stock-Car)