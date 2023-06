Fahrer übermüdet: LKW verliert Ladung auf B268 – zweistündige Vollsperrung

WADERN-NUNKIRCHEN. Am 18.6.2023 kam es gegen 15.00 Uhr auf der B268 in Höhe der Firma Homanit zu einem Verkehrsunfall, in dessen Nachgang die B268 voll gesperrt wurde.

Polizeiliche Unfallermittlungen vor Ort ergaben, dass der Fahrer eines LKW aufgrund von Übermüdung nach rechts von der Straße abkam. Ein anschließendes starkes Gegenlenken und der Versuch, eine Kollision mit dem Gegenverkehrs zu vermeiden, führte dazu, dass ein Großteil der Ladung des LKW (leere Bierkästen/Glasflaschen/Fässer) über beide Fahrbahnen verstreut wurde.

Letztendlich kam der LKW auf einem nahegelegenen Wiesengelände zum Stehen. Die Bergungsarbeiten bezüglich des LKW sowie der verlorenen Ladung machten eine zweistündige Vollsperrung der B268 erforderlich. (Quelle: Polizeiinspektion Nordsaarland)