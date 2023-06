Luxemburg: Betrunkener Randalierer greift Passanten mit Stange an – ein Verletzter

LUXEMBURG. Kurz nach Mitternacht am gestrigen Montag blieb ein Autofahrer in einem Kreisverkehr in der rue de Bonnevoi in Luxemburg-Stadt stehen, stieg aus dem Wagen aus und griff Passanten mit einer Stange an. Eine Person wurde leicht am Bein verletzt und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht.

Der Mann wurde seitens einer Polizeistreife immobilisiert und zur Dienststelle abgeführt. Ein Alkoholtest verlief bei demselben positiv, sein Führerschein wurde eingezogen.

Indem er in seinem alkoholsiertem Zustand eine Gefahr für sich und Dritte darstellte, wurde er im Passagearrest untergebracht. Der Vorfall wurde zu Protokoll genommen. (Quelle: Police Grand-Ducale)