Großbrand in landwirtschaftlichem Betrieb in Ralingen-Godendorf: Feuerwehr warnt!

RALINGEN-GODENDORF/TRIER. Wie die integrierte Leitstelle in Trier gegen 16.56 Uhr heute mitteilte, kommt es in Ralingen-Godendorf zu einem Großbrand in einem landwirtschaftlichen Betrieb.

Hierbei kommt es zu einer sehr starken Rauchentwicklung. Die Feuerwehr ist vor Ort und hat entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

Die Feuerwehr warnt die Bevölkerung vor Brandgasen in Teilen der OG Ralingen. Sie bittet das betroffene Gebiet zu meiden und die Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungen und Klimaanlagen abzuschalten.

Wir berichten nach…