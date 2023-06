Mit drei Promille über die B41: Biker ohne Lappen gestürzt – zwei Verletzte

BRETZENHEIM. Am Freitag, den 9.6.2023, ereignete sich gegen 17.55 Uhr auf der B48 von Bretzenheim kommend am Kreisverkehr zur Auffahrt B41 ein Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Der Fahrer mit seiner Sozia konnte auf Grund überhöhter Geschwindigkeit am Kreisverkehr nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr geradeaus über den Kreisverkehr.

Hierdurch stürzten der Motorradfahrer und die Sozia zu Boden, wodurch beide nicht unerheblich verletzt wurden. Nach der Erstversorgung vor Ort wurden sie in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Verletzungen hätten vermutlich durch vollständige Schutzkleidung reduziert werden können.

Zudem stellten die Beamten während der Unfallaufnahme Atemalkohol bei dem Fahrer fest. Ein Atemalkoholtest ergab mehr als drei Promille, sodass dem Fahrer noch eine Blutprobe entnommen wurde. Weiter stellte sich heraus, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ihn erwartet nun ein größeres Strafverfahren. (Quelle: Polizeiinspektion Bad Kreuznach)