ESCH. Kurz vor 17.30 Uhr kam es am gestrigen Sonntag in der rue Nelson Mandella in Esch zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Materialschaden.

Der verletzte Motorradfahrer wurde vor Ort durch den Notarzt betreut und wurde zur weiteren Behandlung zum Krankenhaus verbracht. Der Mann erlitt u.a. eine schwerere Beinverletzung und musste hospitalisiert werden. (Quelle: Police Grand-Ducale)