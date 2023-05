Eintracht Trier verpflichtet Nachwuchsspieler Maxim Burghardt

TRIER. U19-Spieler Maxim Burghardt erhält seinen ersten Vertrag. Der 18-jährige Offensivspieler unterschreibt für ein Jahr bei Eintracht Trier. Sein Kontrakt läuft bis zum 30.06.2024.

„Ich bin überglücklich meinen ersten Vertrag bei der Eintracht unterschrieben zu haben. Es war schon immer ein großer Traum von mir im Moselstadion auflaufen zu dürfen“, freut sich Maxim Burghardt über seinen ersten Vertrag bei Eintracht-Trier.

Der Angreifer spielt seit 2017 beim SVE und durchlief seitdem alle Jugendteams der Moselstädter. In dieser Saison zählte Maxim zu den Leistungsträgern in der Mannschaft von Jan Stoffels. Mit der U19 durfte er in der aktuellen Saison reichlich Erfahrung in der A- Junioren Bundesliga Süd/Südwest sammeln.

„Wir sagen nicht nur Durchlässigkeit ist wichtig, sondern wir leben es auch im Verein. Das sieht man nicht nur bei Maxim, sondern auch bei Noah Herber, der bereits den Sprung in den Regionalligakader geschafft hat. Es ist das richtige Zeichen vom Verein weiterhin auf die Jugend zu setzen“, so Eintracht-Cheftrainer Andreas Zimmermann zur Verpflichtung von Maxim Burghardt.

Burghardt erhält die Rückennummer 21 und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2024.