Fahrerflucht zwischen Wellen und Nittel: Geländewagen drängt PKW in Leitplanke

WELLEN. Am gestrigen Donnerstag kam es gegen 21.20 Uhr auf der B419 zwischen Wellen und Nittel zu einem Verkehrsunfall.

Ein schwarzer Ford Geländewagen mit SAB-Zulassung befuhr die B419 von Nittel kommend in Richtung Wellen und geriet in einer langgezogenen Kurve aus noch unklarer Ursache auf die Gegenfahrspur. Dort musste eine 26-jährige Frau aus Luxemburg mit ihrem Audi, die in Richtung Nittel unterwegs war, nach rechts in die Schutzplanke ausweichen, um eine Kollision mit dem Geländewagen zu vermeiden.

Die 26-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt, während an ihrem Audi hoher Sachschaden an der Beifahrerseite entstand. Nach dem Verkehrsunfall entfernte sich der Fahrer des schwarzen Geländewagens weiter in Richtung Wellen, ohne sich um den entstandenen Schaden zu bemühen.

Sachdienliche Hinweise werden telefonisch erbeten an die Polizei Saarburg (Telefon: 06581-91550). (Quelle: Polizeiinspektion Saarburg)