Auf der Höhe unentbehrlich: Freiwillige Feuerwehr Irsch ehrt ehrenamtliche Feuerwehrleute

IRSCH. Traditionell feiert die Freiwillige Feuerwehr Irsch immer Anfang Mai den Florianstag. Der Gedenktag des Schutzpatrons der Feuerwehren am 4. Mai ist gleichzeitig der Internationale Tag der Feuerwehrleute.

Das berichtet die Trierer Rathauszeitung in ihrer aktuellen Ausgabe am Dienstag.

„Wir begehen seit eh und je ganz traditionell den Florianstag mit einer Floriansmesse in unserer Kirche St. Georg“, sagte Irschs Wehrführer Bernd Becker. Im Anschluss an die von Pater Justin Jenito gehaltene Messe feierten die Irscher Feuerwehrleute mit ihren Angehörigen im Gerätehaus.

Im Rahmen der Feier dankten die Ortsvorsteher von Irsch, Filsch und Kernscheid, Karl-Heinz Klupsch, Joachim Gilles und Horst Freischmidt, den ehrenamtlichen Feuerwehrleuten für ihre Einsatz. „Die Freiwillige Feuerwehr Irsch besteht jetzt schon seit 131 Jahren. Und genau so lange wissen die Menschen hier vor Ort schon, dass unsere Feuerwehr unentbehrlich ist“, sagte Klupsch.

Dabei gehe es nicht nur um die 25, teils sehr schwierigen Einsätze, die die Feuerwehr Irsch im vergangenen Jahr absolviert habe. „Es geht hier auch um Euer ehrenamtliches Engagement, das Ihr 365 Tage im Jahr an den Tag legt. Wenn ihr gebraucht werdet, seid ihr immer da und hilfsbereit“, unterstrich Klupsch die wichtige Rolle der Irscher Wehr für das gesellschaftliche Leben der Höhenstadtteile. Für die Berufsfeuerwehr Trier dankte Rudolf Schönhofen für die Arbeit der Irscher Freiwilligen Feuerwehr. Er erinnerte an zahlreiche Einsätze der Irscher während des vergangenen Sommers, als es um die Bekämpfung von Vegetations- und Waldbränden in der ganzen Region ging. „Ihr wart immer dabei und habt Euren hohen Ausbildungsstand und große Motivation unter Beweis gestellt.“

Im Rahmen des Florianstages nahm Wehrführer Becker Lucy Winter, Constantin Handzik, Jan Winninghof und Ricco Klein in die Irscher Wehr auf. Nach längerer Beurlaubung ist auch Matthias Oberhausen wieder Feuerwehrmann in Irsch. Frederik Mayer und Constantin Paulus wurden zu Feuerwehrmännern befördert, Jessica Witek zur Oberfeuerwehrfrau. Jonas Ostermann und Markus Kulski wurden zu Löschmeistern befördert, Philipp Pompejus, Marco Blum und Wehrführer Bernd Becker zu Brandmeistern. Christopher Harms und Philipp Gehlen wurden entpflichtet. In die Altersabteilung sind Kurt Schergen, Marco Vokuhl und Frank Scheurer gewechselt. Für zehn Jahre Engagement ehrte Becker Marie Scheurer und Ricco Klein. Markus Kulski wurde im Namen des Landes für 25 Jahre Feuerwehrarbeit geehrt. Im Rahmen der Feier wurde auch Lars Lorenz als stellvertretender Stadtjugendfeuerwehrwart entpflichtet.

(Quelle: Ernst Mettlach / Trierer Rathaus Zeitung)