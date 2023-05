Prüm: Jugendliche bespucken und schlagen Busfahrer – außerplanmäßiger Halt gefordert

PRÜM. Am gestrigen Montag ereignete sich gegen 21.00 Uhr eine Körperverletzung zum Nachteil eines Busfahrers in der Heldstraße in Prüm.

Zwei sichtlich alkoholisierte Jugendliche befanden sich zum Tatzeitpunkt als Fahrgäste im Bus. Sie verlangten vom Busfahrer, dass dieser außerplanmäßig einen Stopp mit dem Bus einlegen solle. Nachdem der Busfahrer dies verweigerte, spuckten die Jugendlichen mehrmals im Bus herum.

Der 42 Jahre alte Busfahrer hielt den Bus in der Heldstraße an und ermöglichte den Jugendlichen so den Ausstieg. Die Jugendlichen spuckten den Busfahrer vor dem Aussteigen an. Einer der Jugendlichen schlug ihm zudem gegen den Kopf. Infolge des Schlages wurde er leicht verletzt. Anschließend entfernten sich die Jugendlichen.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen der Polizeiinspektion Prüm konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden. Die Jugendlichen sollen nach Angaben des Busfahrers etwa 15 bis 17 Jahre alt sein.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Prüm zu melden (Telefon: 06551-9420 oder per Mail pipruem.dgl@polizei.rlp.de). (Quelle: Polizeiinspektion Prüm)