++ TANKEN IN LUXEMBURG AKTUELL: SUPER98 AB FREITAG TEURER ++

LUXEMBURG. Das luxemburgische Energieministerium hat am Donnerstagnachmittag wieder neue Maximal-Preise für die Kraftstoffe an den Tankstellen im Großherzogtum für Freitag bekannt gegeben.

Der Preis für die Benzinsorten Super95 und für Diesel bleibt am Freitag unverändert. Die Super-Variante Super98 steigt im Preis.

Der Liter Diesel-Kraftstoff bleibt im Preis unverändert und kostet am Freitag weiterhin 1,390 Euro.

Auch der Preis für Super-95er-Benzin bleibt gleich und der Liter kostet dann ab 00.00 Uhr am Freitag weiterhin 1,517 Euro.

Die Super-98-Variante des Kraftstoffes (SuperPlus) wird am Freitag 4 Cent teurer, so dass der Liter des Kraftstoffs am dann 1,774 Euro kostet.