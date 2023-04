Einfach genial: Elektro-Kutsche mit VR-Brille ermöglicht Zeitreise durch die Geschichte Saarburgs

SAARBURG. Die Stadt Saarburg startet die virtuelle Zeitreise durch Saarburg und zwar in dieser Form einzigartig mit der Elektrokutsche und den Virtual Reality-Brillen.

Ab sofort haben Interessierte die Möglichkeit einen Stadtrundgang der besonderen Art zu buchen: Alle neugierigen Zeitreisenden können an insgesamt sieben Stationen prägende Momente der Stadtgeschichte erleben. Die Stadttour mit der Elektrokutsche verbindet eine Stadtrundfahrt im heutigen Saarburg mit besonderen Zeitreise-Stationen in der virtuellen Realität.

Mithilfe der VR-Brille ist es möglich an Ort und Stelle in eine virtuelle Welt einzutauchen und sich dort umzuschauen und ein Teil davon zu sein. So wird die spannende Geschichte Saarburgs vom Bau der Burg, über die Umleitung des Leukbachs und der Errichtung der ersten Mühle am Wasserfall, der Angriff von Franz von Sickingen auf die mittelalterliche Burg, Alltagsszenen am Fruchtmarkt und im Staden, der Guss einer Glocke in der Glockengießerei Mabilon bis hin zur Elektrifizierung des Buttermarkts um 1900 dargestellt. Diese virtuellen Episoden machen die Geschichte an vielen Stellen spürbar und setzen Emotionen frei.

Zu Beginn jeder Tour erhalten Teilnehmende für die gesamte Zeit der Elektrokutschfahrt durch die Innenstadt vom Kutscher eine mobile VR-Brille. Die rund 50- bis 60-minütige Stadttour führt die Gäste an insgesamt sieben historisch interessanten Orten in der Innenstadt vorbei, an denen man mittels der VR-Brille an Ort und Stelle in historische Szenerien versetzt werden und somit früher und heute unmittelbar miteinander vergleichen kann.

Die Buchung einer Gesamttour für bis zu sechs Personen ist nach Terminabsprache mit dem Kulturbüro der Stadt Saarburg im Amüseum am Wasserfall möglich. Preis ist für sechs Erwachsene 147 Euro und für Familien ermäßigt 122 Euro (bis zu sechs Personen, darunter mindestens ein Kind im Alter von 10 – 18 Jahren), zzgl. Online-Abwicklungsgebühren. Einzeltickets für Kinder und Erwachsene sind für fest terminierte Fahrten online erwerbbar. Dieses Angebot ist nur begrenzt verfügbar. Die Tour ist für Kinder erst ab 10 Jahre buchbar. Treffpunkt zum Start der Tour ist an der Haltestelle (Am Markt 1, 54439 Saarburg).

Weitere Informationen bietet die Internetseite www.saarburg.de/vr, die unter anderem einen Kurzfilm, Fotos von einzelnen Szenen, Hinweise zur Nutzung und ein Buchungsformular bereithält. Hier ist auch der Link zum Ticketshop beziehungsweise ein Link zum Erwerb von Gutscheinen zum Verschenken erhältlich.