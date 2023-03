Luxemburg: Polizei und Zoll kontrollieren an Nationalstraßen – zahlreiche Verstöße festgestellt

SCHWEBSANGE/ROEDT. Am 22.3.2023 führte die Police Grand-Dcuale zwischen 15.00 und 16.00 Uhr auf der N10 in Schwebsange sowie zwischen 16.30 und 18.00 Uhr auf der N2 zwischen Roedt und Assel Verkehrskontrollen in Zusammenarbeit mit der Zollverwaltung durch.

Unter anderem waren in neun Fällen Fahrzeuge nicht durch eine technische Kontrollbescheinigung gedeckt, zwei gebührenpflichtige Verwarnungen wurden wegen Mängel an den Reifen der Fahrzeuge ausgestellt und in drei Fällen fehlte die Steuervignette.

Ein Fahrer konnte während der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen und in zwei Fällen waren Kinder nicht mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt.

Wegen diversen Unregelmäßigkeiten in Bezug auf die Fahrzeugpapiere wurde bei zwei Fahrern zudem Protokoll erstellt.

An der Kontrolle waren insgesamt zwolf Beamte der Polizei sowie der Zollverwaltung beteiligt. (Quelle: Police Grand-Dcuale)