Der Junge mit dem Sternenamulett: Ein Autor aus dem Hunsrück und sein märchenhafter Kinder-Podcast

Mit „Irifibi und seine Abenteuer“ hat der Malborner Autor Enrico Gröbel einen märchenhaften und phantasievollen Podcast für Kinder um einen Jungen aus einer fernen Welt geschaffen, der das Leben eines griesgrämigen Dichter-Philosophen ziemlich durcheinanderbringt. Den Podcast gibt es auf allen gängigen Plattformen.

Von Alexander Scheidweiler

Lardon Fumé ist ein alter, griesgrämiger Dichter und Philosoph, der sehr zurückgezogen lebt, in einer kleinen Hütte außerhalb des Dorfes, denn er spricht nicht gerne mit Menschen und wird auch nicht gerne von von ihnen angesprochen. Tiere kann er übrigens auch nicht leiden. Als der misslaunige Denker und Verseschmied eines schönen Wintertages durch den Wald spaziert, um Inspirationen für sein nächstes Gedicht zu suchen, findet er im Dickicht ein Baby, das dort in einem Bastkorb zurückgelassen wurde.

Da er das Schreien des Kindes nicht ertragen kann, lässt Lardon das Baby zunächst im Wald zurück – doch dann kommt das schlechte Gewissen. Lardon, der sich zum ersten Mal in seinem Leben um einen anderen Menschen Sorgen macht, kehrt in den Wald zurück, und holt das Kind zu sich in seine Hütte. Selbstverständlich handelt es sich bei dem kleinen Jungen namens Irifibi nicht um ein gewöhnliches Kind, sondern um ein Kind aus einer fernen Galaxie, das zudem ein magisches Sternenamulett um den Hals trägt. Der brummige Dichter und Denker übernimmt die Vaterrolle für Irifibi, gemeinsam erleben sie märchenhafte und phantasievolle Abenteuer.

Dies ist die Hintergrundgeschichte von „Irifibi und seine Abenteuer“, einem Podcast für Kinder bis etwa 12 Jahre. Autor und Sprecher des Podcasts ist Enrico Gröbel, der bereits deutschlandweit bei Poetry Salms und „Kunst gegen Bares“ aufgetreten ist. Die Figur des misanthropischen Dichters Lardon Fumé entstammt einem anderen Podcast, in „Irifibi und seine Abenteuer“ tritt Lardon nun in einem kindgerechten Rahmen auf und überwindet nach und nach seine Abneigung gegen Mensch und Tier, indem er als „Papa Lardon“ zusammen mit seinem Zögling in jeder Folge neue Abenteuer erlebt und hin und wieder neue und interessante Menschen und Tiere kennenlernt.

Gröbel, der, wenn er nicht seiner schriftstellerischen Neigung nachgeht, in der Senffabrik Moutarderie de Luxemburg im Großherzogtum Senf herstellt, lebte früher in Ehrang, bis er und seine Verlobte hart von der Flut getroffen wurden und ganz neu anfangen mussten. Sie zogen daraufhin nach Malborn in den Hunsrück.

Bereits in der Vergangenheit schrieb Gröbel für seine Töchter Geschichten, die er ihnen vorlas. Kinder seien nicht nur „einfach tolle Zuhörer“, so Gröbel: „Das Tolle ist auch, das ich bei ‚Irifibi‘ keine Grenzen habe, was die Fantasie angeht.“ Da der kleine Irifibi von einen anderen Planeten kommt, verfügt er über „ungeahnte Fähigkeiten, die wir Menschen und vor allem sein Finder, Lardon Fumé, sich gar nicht vorstellen können“. Fähigkeiten, die im Laufe des Podcasts von Folge zu Folge enthüllt werden.

Gröbel veröffentlicht in einem 14-tägigen Rhythmus neue Folgen: „Aber je nach Zeit und Muße kann es auch schon mal früher sein.“ Als Ziel schwebt ihm vor, aus dem Podcast ein Hörbuch zu machen, als Zusammenfassung aller Geschichten. Für Lesungen – sei es in Kindergärten, Grundschulen oder zu speziellen Anlässen – steht der Autor zur Verfügung.

Irifibi ist auf fast allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören – Spotify, Deezer, Apple und Google Podcast, Anchor usw. – aber auch auf der neuen Homepage www.irifibi.com. Auf dieser Seite gibt es auch alle Informationen zu Irifibi und die passenden Links zu den Plattformen.