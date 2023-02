Wittlich: Brand in Kleingartenanlage – Gewächshaus brennt komplett nieder

WITTLICH. Wie die Polizeiinspektion Wittlich mitteilt, kam es am heutigen Sonntag, 26.02.2023, gegen 09:00 Uhr zu einem Brand in einer Kleingartenanlage nahe des Parkplatzes “Rommelsbach” in Wittlich.

Aus derzeit unbekannter Ursache kam es dort im Bereich zwischen einer Gartenlaube und einem Gewächshaus zu einem Brand, welcher beide Gebäude stark beschädigte. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte ein Gewächshaus in voller Ausdehnung.

Personen kamen nicht zu Schaden. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Wittlich, das DRK und die Polizei.