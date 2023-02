Vulkaneifel: Falsche Spendensammler unterwegs – Abzocke auf Supermarkt-Parkplätzen

HILLESHEIM/GEROLSTEIN/DAUN. Wie die Polizeiinspektion Daun mitteilte, hielten sich am 22.2.2023, gegen 10.30 Uhr,im Bereich des REWE-Marktes in Hillesheim mehrere verdächtge Personen auf. Diese sprachen gezielt Kunden des Marktes an und suggerierten eine Spendensammelaktion für ein angebliches Behindertenzentrum in Hillesheim. Es dürfte zur Übergabe einiger kleinerer und mittlerer Bargeldbeträge gekommen sein. Im weiteren Verlauf des Tages erhielten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Daun einen weiteren Hinweis auf einen gleichgelagerten Sachverhalt im Bereich des ALDI-Marktes in Daun (lokalo berichtete).

Nun kam es auch am 24.2. zu mehreren vergleichbaren Sachverhalten erneut in Hillesheim im Bereich des LIDL-Marktes, in Gerolstein im Bereich des LIDL-Marktes und in Daun im Bereich des Center Shops. Das Vorgehen der Täter war immer gleich. Im Zusammenhang mit den Taten vom 24.2. wurde ein silberner Personenkraftwagen mit ausländischem Kennzeichen gesehen.

Hinweise dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592/96260 oder die Polizeiwache Gerolstein unter 06591/95260 erbeten werden. (Quelle: Polizeiinspektion Daun)