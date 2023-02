++ Wetter in der Region: Die Rückkehr des Winters ++

MAINZ/SAARBRÜCKEN. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet zum Wochenende in einigen Teilen von Rheinland-Pfalz mit Schnee und Schneeregen. Im Rest des Landes sowie im Saarland soll es am Freitag und Samstag Schauer und Regen geben. Laut DWD erreicht der am Freitagmittag aufkommende Regen am Abend in abgeschwächter Form das Saarland und die Pfalz.

In tiefen Lagen soll es dann regnen und in höheren Lagen von Eifel und Westerwald ab 400 bis 600 Metern zu Schnee, Schneeregen und Glätte kommen. Die Temperaturen erreichen zwischen vier Grad in der Eifel und elf Grad in der Vorderpfalz. In der Nacht auf Samstag warnt der DWD vor Glätte – im Bergland kann es bis zu minus drei Grad kalt werden.

Am Samstag müssen sich die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland nochmal auf einen verregneten Tag einstellen. Laut DWD sollen die Schauer in der Nacht zu Sonntag aber wieder nachlassen. Wegen Tiefsttemperaturen von minus zwei bis minus vier Grad und bis zu minus sechs Grad im Bergland kann es gebietsweise wieder glatt werden. Der Sonntag wird dann voraussichtlich trocken und teils auch heiter mit Temperaturen bis zu sechs Grad. (Quelle: dpa)