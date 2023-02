BTBURG. In der Nacht vom Dienstag, 21.2., 20.00 Uhr, bis Mittwoch, 22.2.2023, 8.20 Uhr, wurden bei einem Autohaus in der Straße Zur Startbahn in Bitburg mehrere Fahrzeuge von unbekannten Täter(n) beschädigt. An 22 Fahrzeugen wurden Scheiben eingeschlagen und mehrere Fahrzeuge wurden zerkratzt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bitburg, Telefon 06561-96850. (Quelle: Polizeiinspektion Bitburg)