RLP: Als Clown verkleidete Frau von Polizei gestoppt – Promille-Wert überrascht

LINZ AM RHEIN/BAD HÖNNINGEN. Am heutigen Freitagmorgen Uhr wurde durch eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiinspektion Linz die Fahrzeugführerin eines PKW Mazda um 1.19 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Sie befuhr zuvor als Clown verkleidet die B42 zwischen Bad Hönningen und Linz am Rhein.

Im Rahmen der Kontrollmaßnahmen konnte bei der 35-jährigen Karnevalistin aus Bad Hönningen starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest zeigte einen deutlich überhöhten Wert von 1,46 Promille. Der Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. (Quelle: Polizeiinspektion Linz am Rhein)