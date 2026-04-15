Trier: So hoch war der Krankenstand 2025 — „auf einem hohen Niveau eingependelt“

TRIER. Der Krankenstand Trier ist 2025 im Vergleich zum Vorjahr stabil geblieben. DAK-versicherte Beschäftigte waren durchschnittlich an 21 Kalendertagen krankgeschrieben. Die meisten Fehltage gingen auf das Konto von Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes.

Weitere wichtige Ursachen waren psychische Erkrankungen auf Rang zwei und Krankheiten des Atmungssystems auf Rang drei. Das zeigt eine neue Analyse der DAK-Gesundheit. Die Krankenkasse hat alle Krankschreibungen ihrer Versicherten in der Region vom Berliner IGES Institut auswerten lassen.

„Der Krankenstand hat sich mit 5,6 Prozent auf einem hohen Niveau eingependelt“, kommentiert Kathrin Biehl, Leiterin der DAK-Gesundheit in Trier. „Deswegen ist es richtig und notwendig, eine fundierte Ursachenforschung voranzutreiben.“ Ein Krankenstand von 5,6 Prozent bedeutet, dass an jedem Kalendertag im Durchschnitt 56 von 1.000 Beschäftigten krankgeschrieben waren. Ursache Nummer eins für Krankschreibungen waren 2025 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes. Sie verursachten 397 Fehltage je 100 erwerbstätig Versicherte (Vorjahr: 355 Fehltage). Auf Platz zwei kamen psychische Erkrankungen mit 366 Tagen je 100 Erwerbstätigen (Vorjahr: 395 Tage). Es folgten Krankheiten des Atmungssystems mit 322 Tagen je 100 Versicherte (Vorjahr: 321 Tage).

Arbeitsausfall im Vergleich zum Landesdurchschnitt

Die Fehlzeiten in der Region Trier bewegen sich über dem Niveau der Fehlzeiten auf Landesebene: Im Landesdurchschnitt hatten DAK-versicherte Beschäftigte 2025 pro Kopf in Rheinland-Pfalz rund 20 krankheitsbedingte Fehltage. In Region Trier waren es durchschnittlich rund 21 Tage.

Chancen im betrieblichen Gesundheitsmanagement

Mit Blick auf den Krankenstand sieht die DAK-Gesundheit im betrieblichen Gesundheitsmanagement große Chancen. „Ein starkes betriebliches Gesundheitsmanagement schafft die Basis dafür, dass Mitarbeitende gesund, motiviert und leistungsfähig arbeiten können – somit ist es zugleich eine Investition in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens“, sagt Kathrin Biehl. „Wir unterstützen Arbeitgeber dabei, arbeitsbedingte Belastungen passgenau zu verringern und ein nachhaltiges Gesundheitsmanagement aufzubauen“, so Biehl. (Quelle: DAK-Gesundheit, Servicezentrum Trier)