Auf Fußgängerüberweg angefahren: PKW kollidiert mit Radfahrer (14) in Wittlich

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Foto: dpa / Symbolbild

WITTLICH. Am 14.4.2026 befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer gegen 7.15 Uhr mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Zufahrt der Tankstelle von der Bundesstraße 49 kommend in Richtung der Friedrichstraße in Wittlich. Dort wollte er nach rechts in den fließenden Verkehr einbiegen.

Hierbei übersah er einen kreuzenden 14-jährigen Radfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser den Fußgängerüberweg in der Friedrichstraße überquerte. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer glücklicherweise nur leichtere Verletzungen erlitt. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)

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