Luxemburg / Trier – Viele Autofahrer aus Trier, der Moselregion und der Eifel schauen täglich auf die Spritpreise in Luxemburg. Auch heute, am Freitag, 27. März 2026, bleibt Tanken im Großherzogtum für viele Grenzpendler weiterhin ein wichtiges Thema.

Die Spritpreise in Luxemburg heute sind im Vergleich zu den Vortagen spürbar gesunken. Hier sind die aktuellen Benzinpreise und Dieselpreise in Luxemburg. Einen schnellen Überblick über die tägliche Preisentwicklung bietet auch spritpreise.lu.

Aktuelle Benzinpreise in Luxemburg heute (27.03.2026)

Die Kraftstoffpreise gelten landesweit als staatlich festgelegte Maximalpreise.

Benzin

Super 95 (E5): 1,700 € pro Liter

Super Plus 98: 1,814 € pro Liter

Diesel

Diesel: 1,866 € pro Liter

Diese Preise gelten seit der letzten Kraftstoffpreisänderung am 27. März 2026.

Tanken in Luxemburg bleibt für Autofahrer aus Trier attraktiv

Gerade für Autofahrer aus Trier, der Moselregion, der Eifel und dem Hunsrück lohnt sich der kurze Weg über die Grenze weiterhin. Tankstellen in Grenzorten wie Wasserbillig, Grevenmacher oder Echternach werden deshalb täglich von vielen deutschen Autofahrern angesteuert.

Der Grund liegt vor allem in der Steuerpolitik: Luxemburg erhebt niedrigere Energiesteuern auf Kraftstoffe als Deutschland. Dadurch bleibt das Tanken im Nachbarland für viele Pendler und Vielfahrer weiterhin attraktiv.

Laut Vergleich ist Tanken in Luxemburg weiter deutlich günstiger

Der aktuelle Vergleich mit Deutschland zeigt, dass Luxemburg trotz der hohen Preise weiterhin günstiger bleibt. In der Region Trier liegt der Preisvorteil laut Übersicht bei:

Diesel: 16,4 Prozent günstiger

16,4 Prozent günstiger Super 95: 20,0 Prozent günstiger

20,0 Prozent günstiger Super 98: 18,1 Prozent günstiger

Bei einer 50-Liter-Tankfüllung ergibt sich daraus laut Vergleich eine mögliche Ersparnis von:

18,30 Euro bei Diesel

21,30 Euro bei Super 95

20,10 Euro bei Super 98

Gerade für Grenzpendler aus Trier und der Region bleibt Luxemburg damit weiterhin ein wichtiger Tankstandort.

Warum sich die Spritpreise in Luxemburg weniger stark ändern

Im Gegensatz zu Deutschland ändern sich die Spritpreise in Luxemburg nicht mehrmals täglich. Die Preise werden staatlich festgelegt und gelten landesweit als maximale Verkaufspreise.

Tankstellen dürfen diesen Preis unterschreiten, aber nicht überschreiten. Dadurch bleiben die Preise an den Tankstellen nahezu identisch. Genau deshalb suchen viele Autofahrer gezielt nach „Spritpreise Luxemburg heute“, „Benzinpreise Luxemburg aktuell“ oder „Dieselpreis Luxemburg heute“, um die neuesten Werte schnell im Blick zu haben.

Spritpreise Luxemburg heute: Prognose für die kommenden Tage

Die Entwicklung der Benzinpreise in Luxemburg hängt vor allem von drei Faktoren ab:

internationale Rohölpreise

Wechselkurs zwischen Euro und US-Dollar

Nachfrage nach Kraftstoffen in Europa

Nach dem aktuellen Preisrückgang bleibt die Lage dennoch volatil. Weitere Schwankungen in den kommenden Tagen sind möglich.

Fazit: Preise sinken – Luxemburg bleibt für Trierer Autofahrer attraktiv

Für viele Autofahrer aus Trier und der gesamten Moselregion bleibt Luxemburg auch Ende März 2026 eine wichtige Tankoption. Die aktuellen Werte zeigen, dass der Preisvorteil gegenüber Deutschland weiterhin deutlich spürbar ist.

Wer die Spritpreise Luxemburg heute regelmäßig verfolgt, behält die aktuellen Werte am besten täglich im Blick – unter anderem über spritpreise.lu.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald sich die Spritpreise in Luxemburg ändern.