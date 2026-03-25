Trassem: Traktor verliert Gülle – Feuerwehr verhindert Schlimmeres, Straßen stundenlang gesperrt

TRASSEM. Ein Gülle-Unfall hat am Dienstagnachmittag in Trassem einen größeren Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Traktor-Gespann verlor auf der Saarburger Straße Gülle aus einem Tankanhänger. Weil die Flüssigkeit in Richtung Leukbach zu laufen drohte, mussten Einsatzkräfte schnell handeln. Mehrere Straßen waren über Stunden gesperrt.

Gülle läuft aus Tankanhänger auf die Straße

Nach den vorliegenden Informationen verlor ein Traktor-Gespann am Dienstag auf der Saarburger Straße in Trassem Gülle aus einem Tankanhänger. Ursache war demnach eine defekte Dichtung an dem Anhänger, sodass die Flüssigkeit auf die Fahrbahn lief.

Der Vorfall sorgte nicht nur für eine starke Verschmutzung der Straße, sondern auch für die Gefahr, dass die Gülle in den Bereich der Leuk gelangen könnte.

Feuerwehr leitet Gülle ab und verhindert Ausbreitung

Um eine Ausbreitung in den Bachverlauf der Leuk zu verhindern, griff die Feuerwehr ein. Die ausgelaufene Flüssigkeit wurde in die Kanalisation abgeleitet und zusätzlich in einem Graben aufgefangen.

Anschließend konnte die Gülle durch ein Fachunternehmen abgepumpt werden.

Durch das schnelle Eingreifen der Einsatzkräfte sollte verhindert werden, dass größere Mengen der Flüssigkeit in das Gewässer gelangen.

Straßen in Trassem mehrere Stunden gesperrt

Während der Arbeiten mussten die Straßenabschnitte Kollesleuken – Trassem sowie Freudenburg – Trassem für mehrere Stunden gesperrt werden. Für Autofahrer in der Region kam es dadurch zeitweise zu erheblichen Einschränkungen.

Größerer Einsatz von Feuerwehr und Polizei

Im Einsatz waren die Feuerwehr Trassem, die Feuerwehr Freudenburg mit Gefahrstoffeinheit sowie die Polizeiinspektion Saarburg.

Der Vorfall zeigt, wie schnell aus einem technischen Defekt an einem landwirtschaftlichen Fahrzeug ein größerer Einsatz mit Sperrungen und Umweltrisiko werden kann.