Nach dem starken Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz rückt eine Personalfrage besonders in den Fokus: Wird Jan Bollinger neuer Oppositionsführer? Wenn CDU und SPD wie erwartet künftig zusammenarbeiten, würde die AfD die größte Oppositionsfraktion stellen – und Bollinger könnte damit eine deutlich sichtbarere Rolle im Landtag übernehmen.

AfD nach Wahlerfolg so stark wie nie im Westen

Mit 19,5 Prozent hat die AfD in Rheinland-Pfalz ihr bislang stärkstes Ergebnis in einem westdeutschen Landtag erreicht. Vor fünf Jahren lag die Partei noch bei 8,3 Prozent.

Damit ist die AfD in Rheinland-Pfalz mehr als doppelt so stark wie bei der vergangenen Wahl. Sollte sich im Land eine Zusammenarbeit von CDU und SPD ergeben, käme der Oppositionsführer aus den Reihen der AfD – und vieles spricht dafür, dass dieser Jan Bollinger heißen könnte.

Bollinger will erneut Fraktionschef werden

Am heutigen Tag steht die erste Sitzung der neu gewählten und deutlich stärkeren AfD-Fraktion an. Dort soll auch ein Fraktionsvorsitzender gewählt werden.

Jan Bollinger bewirbt sich erneut für den Posten. Gegenkandidaten wurden im Vorfeld allerdings für wahrscheinlich gehalten. Eine endgültige Entscheidung über die Fraktionsführung steht damit noch aus.

Parteiintern hat sich Bollinger bereits durchgesetzt

Innerhalb des AfD-Landesverbands hat sich Bollinger in den vergangenen Jahren in einem internen Machtkampf durchgesetzt. 2022 übernahm er den Landesvorsitz von Michael Frisch und anschließend auch den Vorsitz der Landtagsfraktion.

Auch bei der Wahl zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl setzte er sich im vergangenen Sommer klar durch. Trotz zweier überraschender Gegenkandidaten erhielt er 71,33 Prozent der Stimmen.

Bollinger – freundlich im Auftreten, hart in der Sprache

Bollinger gilt als jemand, der sich meist freundlich und fröhlich gibt. Im Wahlkampf trat er aber auch deutlich schärfer auf. In einer öffentlichen Wahlsendung im SWR bezeichnete er CDU-Chef Gordon Schnieder als „lächerlichen Versager“.

Als prägende Figur im Landesverband gilt jedoch nach wie vor auch sein Stellvertreter, der Bundestagsabgeordnete Sebastian Münzenmaier, der den Landesverband nach Einschätzung vieler stärker mitprägt als Bollinger selbst.

Diese Ziele hatte Bollinger im Wahlkampf ausgegeben

Gemeinsam mit Münzenmaier hatte Bollinger im Wahlkampf als Ziel 20 Prozent plus X ausgegeben. Mit 19,5 Prozentwurde dieses Ziel zwar knapp verfehlt, das Ergebnis war dennoch ein massiver Erfolg.

Inhaltlich hatte Bollinger im Wahlkampf weitreichende Ankündigungen gemacht. Eine AfD-geführte Landesregierung würde nach seinen Aussagen Ausreisegewahrsam und Abschiebehaft einführen und den Flughafen Hahn als Abschiebeflughafen zu einem nationalen Pilotprojekt machen – mit stündlichen Abschiebeflügen. Außerdem würde der Rundfunkstaatsvertrag sofort gekündigt, die Windkraft beendet und Rheinland-Pfalz wieder auf Atomkraft setzen.

Seit 2016 im Landtag – beruflich in Wirtschaft und Jugendhilfe

Jan Bollinger stammt aus dem Norden von Rheinland-Pfalz. Er wurde in Koblenz geboren und ist in Neuwiedaufgewachsen, wo er auch heute lebt.

Er studierte Volkswirtschafts- und Betriebswirtschaftslehre in Greifswald, Bonn und Koblenz und promovierte in Kassel in Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Beruflich arbeitete er als Unternehmensberater und einige Jahre als Verwaltungsleiter in der Jugendhilfe.

Der AfD trat Bollinger 2013 bei. Seit 2016 sitzt er für die Partei im rheinland-pfälzischen Landtag. Die neue Stärke seiner Fraktion will er nach eigenen Angaben auch für Untersuchungsausschüsse nutzen.

Privat zwischen Rheinhöhen, Nordsee und Metallica

Auch private Details gehören zu dem Bild, das Bollinger von sich selbst zeichnet. Auf die Frage nach Familie und Kindern erklärte er, er sei seit langer Zeit glücklich vergeben und verbringe gerne Zeit mit seiner Lebensgefährtin.

Im Urlaub zieht es ihn nach eigenen Angaben besonders an die Nord- und Ostsee. Er wandert aber auch gerne auf den Rheinhöhen am Mittelrhein, ist gerne in Rheinland-Pfalz unterwegs, fährt Rad und hält sich mit Sport fit. Musikalisch hört er Rock und Metal, etwa Metallica. Auch Lesen zählt laut eigener Aussage zu seinen Hobbys.