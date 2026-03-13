RLP: Drei Autos stoßen auf Autobahn zusammen — Fahrertür abgerissen

Bei einem Spurwechsel stoßen auf der Autobahn zwei Wagen zusammen. Ein weiterer Fahrer deutet die Situation falsch und stößt ebenfalls mit einem der Autos zusammen.

GÖLLHEIM. Bei einem Unfall auf der A63 im Donnersbergkreis sind drei Autos zusammengestoßen und ein Mann ist leicht verletzt worden. Am frühen Donnerstagabend stießen bei einem Spurwechsel zunächst die Autos eines 41- und 36-jährigen Fahrers zusammen, teilte die Polizei mit.

Der jüngere Mann blieb mit seinem Auto auf dem linken Fahrstreifen stehen, während der andere Fahrer auf den Standstreifen rollte. Ein 65-Jähriger, der die Unfallsituation den Angaben nach nicht erkannt haben soll, versuchte zwischen dem Wagen des 36-Jährigen und der Mittelplanke durchzufahren. Dabei riss er die Fahrertür des Wagens ab, welche über die Fahrbahn flog.

Die Fahrzeuge des 65-Jährigen und 36-Jährigen wurden abgeschleppt. Der 41-Jährige konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Der Schaden an den drei Autos soll sich insgesamt auf etwa 17.500 Euro belaufen. (Quelle: dpa)