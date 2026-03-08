Autofahrer nimmt Vorfahrt – Motorradfahrerin bei Crash schwer verletzt

0
Foto: Feuerwehr Dirmstein

DIRMSTEIN/BAD DÜRKHEIM – Ein Auto hat bei einem Verkehrsunfall in Dirmstein (Landkreis Bad Dürkheim) eine Motorradfahrerin erfasst und schwer verletzt.

Der 41-jährige Autofahrer hatte am Samstagnachmittag die Vorfahrt der Frau missachtet, als er links abbiegen wollte, wie die Polizei mitteilte. Dabei erfasste der Wagen demnach das Motorrad der 51-Jährigen.

Die Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden an den Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf insgesamt etwa 35.000 Euro.

Neueste Artikel

Kommentieren Sie den Artikel

Bitte geben Sie Ihren Kommentar ein!
Bitte geben Sie hier Ihren Namen ein

Die Redaktion behält sich vor, Lesermeinungen zu kürzen. Es besteht kein Anspruch auf die Veröffentlichung Ihrer zugesandten Meinungen. Klarname ist nicht erforderlich. Eine E-Mail-Adresse muss angegeben werden, wird aber nicht veröffentlicht.