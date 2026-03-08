Polizei stoppt betrunkene Autofahrerin: Aggressive Frau muss gefesselt werden

LANDAU – Die Polizei hat bei Landau eine betrunkene Autofahrerin gestoppt, die in Schlangenlinien über die Bundesstraße 38 gefahren ist.

Zuvor habe die 59-Jährige in der Nacht zum Sonntag einer weiteren Autofahrerin die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Ein Unfall sei nur durch die aufmerksame Reaktion der anderen Frau verhindert worden.

Als die Polizei die 59-Jährige zum Anhalten aufforderte, sei die Frau gegen eine Mülltonne gefahren. Die Beamten hätten bei ihr einen deutlichen Alkoholgeruch wahrgenommen, einen Atemalkoholtest habe die Frau jedoch verweigert. Da die 59-Jährige bei der Kontrolle aggressiv und unkooperativ war, wurde sie von den Beamten aus dem Auto gezogen und gefesselt, hieß es. Ihr sei eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt worden.