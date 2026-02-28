Update: Unfall auf der Römerbrücke — vier Leichtverletzte — niemand eingeklemmt


Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

TRIER. Wie von lokalo.de berichtet, kam es am heutigen Samstagmittag zu einem Auffahrunfall auf der Trierer Römerbrücke.

Eine Nachfrage von loaklo.de bei der Berufsfeuerwehr Trier ergab, dass sich die in der Erstmeldung enthaltene Aussage, seine Person sei im Fahrzeug eingeklemmt, glücklicherweise nicht bestätigt hat. Insgesamt waren an dem Unfall drei PKWs mit insgesamt vier Insassen beteiligt, die alle leicht Verletzt wurden.

Die Leichtverletzten seien vom Rettnugsdienst versorgt und daraufhin zur Kontrolle ins Krankenhaus verbracht worden. Zum Unfallhergang ist gegenwärtig nichts Näheres bekannt.

