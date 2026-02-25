Größerer Polizeieinsatz an der Nahe: SEK nimmt Mann in Ausnahmesituation fest

KIRN/MERXHEIM – Im Mittwoch, dem 25. Februar 2026, kam es in Merxheim zu einem polizeilichen Großeinsatz. Gegen 12:57 Uhr wurde der Polizei Kirn eine männliche Person gemeldet.

Diese randalierte mit einer Holzlatte an einem Wohnanwesen und versuchte, in das Gebäude einzudringen. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Tatverdächtige in sein eigenes Haus. Dabei stieß er verbale Drohungen gegen Anwohner aus.

Spezialkräfte zur Bewältigung der Lage hinzugezogen

Gesprächsversuche der Beamten durch ein Fenster ergaben, dass sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Da er auch die Annäherung eines Schlüsseldienstes durch Drohungen verhinderte, wurde der Bereich abgesperrt. Zur sicheren Bewältigung der Lage forderte die Einsatzleitung Spezialkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz an. Die Beamten konnten den Mann schließlich im Gebäude festnehmen.

Medizinische Unterbringung und Abschluss des Einsatzes

Nach der Festnahme wurde der Mann in eine psychiatrische Einrichtung überstellt. Die Polizei betonte im Anschluss, dass für die Öffentlichkeit keine Gefährdung vorlag. Der Einsatz wurde am Nachmittag erfolgreich beendet. Die weiteren Ermittlungen zum Hergang und den Hintergründen der Tat führt die Polizei Kirn.