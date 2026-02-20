Wie wird der Lückenschluss der A1 zwischen Kelberg und Adenau künftig aussehen? Die Autobahn GmbH hat neue Videos veröffentlicht, die genau das zeigen: einen virtuellen Überflug über den geplanten Streckenabschnitt.

Die Aufnahmen starten an der Anschlussstelle Kelberg – dort, wo die A1 derzeit endet – und führen digital entlang des künftigen Autobahnverlaufs bis in Richtung Adenau. So lässt sich erstmals anschaulich nachvollziehen, wie die Trasse später verlaufen soll.

Virtuelle Reise über die künftige Autobahn

Die neuen Visualisierungen bieten eine Perspektive, die bislang nur Planern vorbehalten war. Per Animation geht es entlang des geplanten Streckenabschnitts, vorbei an Talbrücken, Einschnitten und Landschaftsbereichen.

Wer sich fragt, wie der Verkehr künftig geführt wird, welche Bauwerke entstehen oder wie sich die Strecke ins Gelände einfügt, bekommt hier einen realitätsnahen Eindruck.

👉 Hier geht es zu den Videos:

https://www.a1-lueckenschluss.de/user-1/abschnitt-as-kelberg-as-adenau

Einblick in Planung und Trassenführung

Die Projektseite bündelt mehrere Videosequenzen, die unterschiedliche Aspekte des Lückenschlusses beleuchten. Neben dem virtuellen Flug entlang der Strecke werden auch Details zur geplanten Verkehrsführung und zur Einbindung in bestehende Straßenabschnitte dargestellt.

Die Animationen ermöglichen es, den geplanten Abschnitt bereits heute „abzufahren“ – lange bevor die Bauarbeiten abgeschlossen sind.

Großprojekt mit Bedeutung für die Region

Der Lückenschluss der A1 zwischen Kelberg und Adenau zählt zu den bedeutendsten Infrastrukturprojekten in der Region. Ziel ist es, die bestehende Lücke im Autobahnnetz zu schließen und die Verbindung zwischen Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen zu verbessern.

Mit den neuen Videos wird das Projekt für die Öffentlichkeit nun deutlich greifbarer.