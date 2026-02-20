„Jugend musiziert“: Acht Preisträger aus der Kreismusikschule Trier-Saarburg

TRIER/SAARBURG. Einen tollen Erfolg können acht Schülerinnen und Schüler der Kreismusikschule Trier-Saarburg für sich verbuchen: Die Kinder und Jugendlichen haben am Wettbewerb „Jugend musiziert“ teilgenommen und dabei mit ihrem Instrument auf regionaler Ebene den ersten Platz „erspielt“.

Landrat Stefan Metzdorf und der Leiter der Kreismusikschule, Anton Gölle, gratulierten den jungen Preisträgerinnen und Preisträgern zu der besonderen Auszeichnung. Für zwei von ihnen steht nun mit dem Landeswettbewerb die nächste Stufe auf dem Programm.

„Jugend musiziert“ ist einer der bedeutendsten Musikwettbewerbe für Kinder und Jugendliche in Deutschland. Er dient der Förderung des musikalischen Nachwuchses und bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine Bühne, um ihr Können vor einer Fachjury zu präsentieren. In der Kreismusikschule werden die Schülerinnen und Schüler in ihrem jeweiligen Instrumentalunterricht auf den Wettbewerb vorbereitet. Für die Musikschule sowie auch für die einzelnen Kinder und Jugendlichen stellt „Jugend musiziert“ eine gute Leistungsüberprüfung dar, die zeigt, auf welchem Niveau sie inzwischen spielen können. Dies steigert nicht zuletzt auch die Motivation und Begeisterung der jungen Musikerinnen und Musiker.

Von der Kreismusikschule haben acht Schülerinnen und Schüler an dem Regionalwettbewerb teilgenommen. Die Besonderheit dabei: Alle Nachwuchsmusikerinnen und -musiker konnten die Fachjury überzeugen und wurden je nach Altersgruppe und Instrument mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Die Preisträger sind:

Maike Kögler (12 Jahre, Violine)

Adrian Zeck (8 Jahre, Akkordeon)

Antonia Weins (13 Jahre, Violoncello)

Josefine Matter (10 Jahre, Harfe)

Elise Breuer (11 Jahre, Harfe)

Mia Trusheim (8 Jahre, Violine)

Helena van Schie (10 Jahre, Violine)

Nelly Deghdar (9 Jahre, Violine)

Maike Kögler und Antonia Weins haben mit der Platzierung gleichzeitig das „Ticket“ für den Landesentscheid in Mainz erhalten, der im März stattfindet. Für die jüngeren Schülerinnen und Schüler sieht der Wettbewerb keine Entscheidung auf der Ebene des Landes vor.

Der Landrat würdigte die Leistungen der Preisträgerinnen und Preisträger. Es sei gerade in den heutigen Zeiten sehr schön zu sehen, wie sich die Kinder und Jugendlichen für die Musik begeistern können.

Die Kreismusikschule Trier-Saarburg fördert die Kinder und Jugendlichen auf möglichst vielen Ebenen. Neben dem klassischen Einzelunterricht werden sie auch im Zusammenspiel geschult. Damit erlernen sie schon früh Auftritte vor Publikum – von kleinen Ensembles bis hin zum Kreisjugendorchester. Außerdem gibt es mit dem Streichorchester ein weiteres Angebot der Kreismusikschule.

Der Leiter der Musikschule bedankte sich bei den Eltern und Familien für die Begleitung ihrer Kinder beim Musizieren. Außerdem hob er das besondere Engagement der Lehrkräfte hervor, die die Kinder unterrichten und an Auftritte und Wettbewerbe heranführen. (Quelle: Kreisverwaltung Trier-Saarburg)