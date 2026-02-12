Trier: Mobile Aktion Rote Hand macht auf Kindersoldaten aufmerksam

TRIER – Um auf den Missbrauch von Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren als Soldatinnen oder Soldaten auf­merksam zu machen, findet jährlich im Februar der Red Hand Day statt. Seit mehr als 15 Jahren gibt es bereits die Aktion und den Red Hand Day als internationalen Gedenktag an das Schicksal von Kindersoldat:innen.

In Trier hisste am Mittwoch, dem 11. Februar 2026 Bürgermeisterin Elvira Garbes mit Schüler:in­nen vieler Trierer Schulen die Flagge mit der roten Hand vor dem Rathaus, um Problembewusstsein für diesen weltweiten Missstand auszudrücken und sich für eine Besse­rung zu engagieren.

In diesem Jahr wurden knapp 2400 rote Hände als Zeichen der Solidarität mit den Betroffenen übergeben, diesmal direkt an die Trierer Bundestagsabgeordnete Corinna Rüffer. Die jungen Menschen richteten ihre Bitte an sie, sich mit den gesammelten Händen in Berlin für die Forderungen der Aktion einzusetzen. Das Engagement der Kinder und Jugendlichen zeigt deutlich, wie wichtig ihnen Thema auch hier vor Ort ist.

Bereits seit 2010 führt die Lokale Agenda in Trier Aktionen zum Red Hand Day durch. Seit dem Jahr 2002 ist die Rekrutierung von Kindern und Jugendlichen nach geltendem Völker­recht ein Kriegsverbrechen. Doch noch immer werden mehr als 250.000 Kinder weltweit da­zu gezwungen, in bewaffneten Konflikten zu kämpfen – die aktuellen globalen Krisen wirken noch dazu wie ein Brandbeschleuniger für Konflikte, Kriege und strukturelle Menschen­rechtsverletzungen.

Organisiert und koordiniert wird die Aktion Rote Hand in Trier von der Werkstatt Globales Lernen der Lokalen Agenda 21. Weitere Infos und Impressionen zum Projekt gibt es unter www.la21-trier.de/red-hand-day/.

