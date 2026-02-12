Feuerwehr Kordel: Christoph Siemer zum 1. Stellvertretenden Wehrführer ernannt

TRIER-LAND. Kommissarisch hatte Christoph Siemer die Position des stellvertretenden Wehrführers der Freiwilligen Feuerwehr Kordel schon länger inne. Die Kameradinnen und Kameraden hatten ihn bereits vor einiger Zeit in dieses Ehrenamt gewählt.

Bürgermeister Michael Holstein überreichte Christoph Siemer die Ernennungsurkunde zum 1. Stellvertretenden Wehrführer. Zu den ersten Gratulanten zählten Wehrleiter Oliver Berg und Wehrführer Christian Lübeck, die ihm viel Erfolg wünschten und ihm ihre Unterstützung zusicherten. (Quelle. Verbandsgemeinde Trier-Land)