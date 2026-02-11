Bargeld und EC-Karten weg: Diebstähle aus PKWs in Kenn und Trier-Ruwer

Foto: Theo Titz/dpa/Symbolbild

KENN. Im Zeitraum von Dienstag, 4.2.2026, 15.00 Uhr, bis Montag, 10.2.2026, 12.00 Uhr, kam es in Kenn in der Straße „Moselblick“ sowie in Trier-Ruwer in der Straße „Im Kirchenbungert“ zu insgesamt drei Diebstählen aus geparkten PKWs. Bislang unbekannte Täter entwendeten unter anderem Bargeld und EC-Karten.

Mit einer der gestohlenen EC-Karten wurden in der Nacht von Dienstag, 4.2.2, auf Mittwoch, 5.2.2026, an einem Snackautomaten in der Rheinstraße in Trier-Ruwer Waren bezahlt. Die Polizeiinspektion Schweich bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu tatverdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 06502-91570 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (Quelle: Polizeidirektion Trier)

