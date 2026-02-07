Vandalismus in Bernkastel-Kues: Hotelanlage mit Steinen beworfen — Zaun und Tür beschädigt

BERNKASTEL-KUES. Im Zeitraum vom 5.2.2026, 13.30 Uhr, bis zum 6.2.2026, 7.30 Uhr, kam es auf dem Gelände des JUFA Hotels in Bernkastel-Kues zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter warfen mehrere Steine auf das Gelände der Hotelanlage.

Dadurch beschädigten sie die Sicherheitsverglasung einer Tür sowie den Sichtschutz eines Doppelstabmattenzaunes. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Aufgrund einer vorhandenen Videoüberwachung gibt es Ermittlungsansätze. Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues (Tel. 06531 95270) zu melden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)