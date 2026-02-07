Musik, Spaß und Tanz: So wird der Karnevalsumzug 2026 in Bitburg

BITBURG. Der diesjährige Karnevalsumzug in Bitburg startet am Sonntag, dem 15. Februar 2026, um 14.11 Uhr. Das Organisationsteam des Karnevalsvereins “Freunde der Bütt” freut sich sehr, dass sich zu diesem Ereignis wieder zahlreiche Gruppen angemeldet haben.

Sie werden die Zuschauer mit Musik, Spaß und Tanz unterhalten und mit einem wahren Regen an Wurfmaterial versorgen. Die Karnevalisten können sich auf diesen Höhepunkt des Bitburger Karnevals freuen.

Alle Verkehrsteilnehmer werden um Beachtung der Zugfolge und der damit einhergehenden Verkehrseinschränkungen gebeten.

Ab 10.00 Uhr gelten Halteverbote in der Prälat-Benz-Straße, Auf dem Stock, der Trierer Straße und der oberen Hauptstraße.

Im Bereich An der Südschule, Prälat-Benz-Straße und „Auf dem Stock“ wird sich der Zug aufstellen. Los geht es dann pünktlich um 14:11 Uhr. Die Zugstrecke verläuft über die Trierer Straße, Hauptstraße, An der Römermauer, dann weiter vorbei am Markt und über den Karenweg bis zur Bedastraße, wo sich der Umzug auflöst. Alle genannten Straßen sind während des Zuges für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Sperrung wird voraussichtlich um 17.00 Uhr aufgehoben.

Im Anschluss an das närrische Treiben in den Straßen der Bitburger Innenstadt wird der Feiergemeinde einiges geboten:

Vor dem Umzug:

· „Warm up“, die Party vor dem Zug am Spittel ab 13.00 Uhr

Nach dem Umzug:

· Wagenprämierung auf dem Bedaplatz

· Närrisches Treiben in der “Haifischbar” mit der Volkstanzgruppe Bitburg im Haus der Jugend

· Große Karnevalsparty im Festzelt an der Volksbank mit Erich & Funky Money Rollers, den Hofnarren und den Dom-Piraten

· After-Zug-Party in Bitburg-Mötsch

· Buntes Faschingstreiben in den Kneipen der Innenstadt (Quelle: Stadt Bitburg)