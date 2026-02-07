Gefahr auf der A602: Geisterfahrer bei Kenn — PKW rückwärts auf Autobahn unterwegs

KENN. Am 7.2.2026 ging um 5.53 Uhr ein Notruf über einen Falschfahrer auf der A602 bei der Polizei ein. Demnach ist ein PKW auf der Richtungsfahrbahn Trier zwischen dem Autobahndreieck Moseltal und der Anschlussstelle Kenn in Richtung Autobahndreieck Moseltal gefahren.

Anschließend sei das Fahrzeug dann rückwärts in Richtung Trier gefahren. Schlussendlich konnte das Fahrzeug durch Kräfte der Polizei stark unfallbeschädigt und entgegengesetzt der Fahrtrichtung stehend, angetroffen werden.

Der Polizei ist bekannt, dass weitere Verkehrsteilnehmer die Fahrt des Falschfahrers beobachten konnten und möglicherweise Angaben zur Sache machen können. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen und gefährdete Verkehrsteilnehmer bei der Polizeiautobahnstation in Schweich unter der Rufnummer 06502 91650 oder per E-Mail unter [email protected] melden. (Quelle: Polizeipräsidium Trier)