Luxemburg: Betrunkene Randalierer und Suff-Fahrer beschäftigen Polizei

LUXEMBURG. Für den gestrigen Freitag und den heutigen Samstag meldet die Police Grand-Ducale zwei betrunkene Randalierer und zwei Alkoholfahrten im Großherzogtum.

Am 6.2.2026 wurde der Polizei kurz vor Mitternacht eine alkoholisierte Person gemeldet, welche auf dem städtischen Bahnhof Passanten belästigte. Da die Person sich von den Beamten nicht beruhigen ließ und zunehmend aufbrausend wurde, stellte diese eine Gefahr für sich selbst und Dritte dar. Die Person wurde nach ärztlicher Untersuchung in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

Am 7.2., gegen 5.00 Uhr, morgens wurde der Polizei eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in einem Club in Hollerich gemeldet. Vor Ort konnte die Polizei mehrere Personen antreffen, eine Person war leicht verletzt und wurde zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht. Eine weitere Person verhielt sich zunehmend aggressiv den Beamten gegenüber und stellte durch ihren alkoholisierten Zustand eine Gefahr für sich selbst und Drittpersonen dar. Nach ärztlicher Untersuchung wurde die Person in der Ausnüchterungszelle untergebracht.

Am gleichen Morgen wurde der Polizei in Esch in der nähe einer Tankstelle eine Auseinandersetzung zwischen drei Personen gemeldet, welche ihr Fahrzeug mitten auf der Fahrbahn abstellten und sich dort stritten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Personen unter starkem Alkoholeinfluss standen. Der Alkoholtest verlief positiv beim Fahrer und ihm wurde ein provisorisches Fahrverbot zugestellt. Durch seinen alkoholisierten Zustand wurde der Fahrer nach ärztlicher Untersuchung im Passagearrest untergebracht.

Am 6.2., gegen 21.30 Uhr, wurde der Polizei ein Fahrzeug gemeldet, welches in Schlangenlinien in Hoscheid-Dickt in Richtung Hosingen fuhr und mehrmals in den Gegenverkehr geriet. Der Fahrer konnte kurze Zeit später gestoppt werden, der Alkoholtest verlief positiv. Der Führerschein wurde eingezogen, das Fahrzeug wurde immobilisiert und Protokoll wurde erstellt.

Am frühen Morgen des 7.2. wurden Polizeibeamte auf ein Fahrzeug aufmerksam, welches auf der N14 entlang der Straße stationiert war und in dem beide Insassen schliefen. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass beide Personen unter starkem Alkoholeinfluss standen. Der Alkoholtest verlief positiv beim Fahrer, der Führerschein wurde eingezogen und ein provisorisches Fahrverbot wurde ausgestellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)