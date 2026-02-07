Morbach: Zwei gegen einen — Mann mit Faustschlägen gegen Kopf attackiert

MORBACH. In der Nacht vom 6.2. auf den 7.2.2026 kam es gegen 1.30 Uhr im Bereich der Einmündung Brüchelweg/Lindenweg in der Ortslage Morbach zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 50-Jährigen. Dieser begab sich zur genannten Uhrzeit fußläufig aus Richtung des Molkereiweges kommend in den Lindenweg und wurde dort in der Einmündung zum Brüchelweg von zwei bislang unbekannten Männern unvermittelt körperlich angegriffen.

Hierbei wurde er durch einen der Täter festgehalten, während der andere Täter den Geschädigten mit zwei gezielten Faustschlägen gegen den Kopf zu Boden streckte. Im Anschluss entfernten sich die Täter fußläufig in Richtung des Bergweges. Bei den unbekannten Tätern soll es sich um einen schlanken, circa 1,85 bis 1,90 Meter großen Mann, und um einen stämmigen, etwa 1,75 Meter großen Mann gehandelt haben.

Die Polizei Morbach bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich um den Tatort wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat und Ermittlung der Täter werden erbeten unter der Telefonnummer 06533/9374-0 oder per E-Mail unter [email protected]. (Quelle: Polizeidirektion Trier)