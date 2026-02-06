„Lärmschutz“: Stadt Trier plant weitere Tempo-30-Zonen – Diese Straßen sind betroffen

Tempo-30-Schild vor städtischem Wohnhaus bei blauem Himmel – Symbolbild für neue Geschwindigkeitsbegrenzung in Trier.
Tempo-30-Verkehrsschild vor Wohngebäuden – auch in Triers Gerberstraße gilt nun flächendeckend Schrittgeschwindigkeit für mehr Sicherheit im Viertel. Foto: dpa

Trier. Die Stadt Trier prüft eine Ausweitung von Tempo-30-Regelungen über reine Wohngebiete hinaus. Künftig könnten auch wichtige Verbindungs- und Durchgangsstraßen langsamer befahren werden – mit dem Ziel, Lärm zu reduzieren und die Gesundheit der Anwohner zu schützen.

Diese Straßen stehen im Fokus

Nach Angaben der Stadtverwaltung werden aktuell unter anderem folgende Straßenzüge geprüft:

Innenstadt & Trier-Nord

  • Gerty-Spies-Straße / Stresemannstraße

  • Mustorstraße / Weberbach

  • Schöndorfer Straße / In der Reichsabtei

  • Güterstraße

Stadtteile

  • Pallien: Bonner Straße

  • Ruwer: Ruwerer Straße

  • Zewen: Zewener Straße / Wasserbilliger Straße

Voraussetzung ist, dass eine Tempo-30-Anordnung rechtlich zulässig und mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar ist.

Hintergrund: Lärmaktionsplan als Grundlage

Orientierungsrahmen für die Planungen ist der Lärmaktionsplan des Landesumweltamts Rheinland-Pfalz. Darin ist für die genannten Straßen eine Geschwindigkeitsreduzierung grundsätzlich vorgesehen.

Allerdings betont die Stadt: 👉 Jede Straße muss einzeln geprüft werden.

Dabei kommt die „Richtlinie für Lärm an Straßen“ (RLS) zum Einsatz. Diese Berechnungsmethode unterscheidet sich von der des Landes – und kann zu anderen Ergebnissen führen.

Warum Tempo 30 nicht automatisch kommt

Selbst wenn eine gesundheitsgefährdende Lärmbelastung festgestellt wird, folgt eine weitere Prüfung:

  • Gibt es Alternativen wie neue Fahrbahndecken oder bauliche Verengungen?

  • Besteht die Gefahr, dass sich der Verkehr in benachbarte Wohngebiete verlagert?

  • Ist Tempo 30 verhältnismäßig für den jeweiligen Straßenzug?

Bei Hauptverkehrsstraßen ist zudem die Zustimmung des Landesbetriebs Mobilität erforderlich.

