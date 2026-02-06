„Lärmschutz“: Stadt Trier plant weitere Tempo-30-Zonen – Diese Straßen sind betroffen

Trier. Die Stadt Trier prüft eine Ausweitung von Tempo-30-Regelungen über reine Wohngebiete hinaus. Künftig könnten auch wichtige Verbindungs- und Durchgangsstraßen langsamer befahren werden – mit dem Ziel, Lärm zu reduzieren und die Gesundheit der Anwohner zu schützen.
Diese Straßen stehen im Fokus
Nach Angaben der Stadtverwaltung werden aktuell unter anderem folgende Straßenzüge geprüft:
Innenstadt & Trier-Nord
-
Gerty-Spies-Straße / Stresemannstraße
-
Mustorstraße / Weberbach
-
Schöndorfer Straße / In der Reichsabtei
-
Güterstraße
Stadtteile
-
Pallien: Bonner Straße
-
Ruwer: Ruwerer Straße
-
Zewen: Zewener Straße / Wasserbilliger Straße
Voraussetzung ist, dass eine Tempo-30-Anordnung rechtlich zulässig und mit der Straßenverkehrsordnung vereinbar ist.
Hintergrund: Lärmaktionsplan als Grundlage
Orientierungsrahmen für die Planungen ist der Lärmaktionsplan des Landesumweltamts Rheinland-Pfalz. Darin ist für die genannten Straßen eine Geschwindigkeitsreduzierung grundsätzlich vorgesehen.
Allerdings betont die Stadt: 👉 Jede Straße muss einzeln geprüft werden.
Dabei kommt die „Richtlinie für Lärm an Straßen“ (RLS) zum Einsatz. Diese Berechnungsmethode unterscheidet sich von der des Landes – und kann zu anderen Ergebnissen führen.
Warum Tempo 30 nicht automatisch kommt
Selbst wenn eine gesundheitsgefährdende Lärmbelastung festgestellt wird, folgt eine weitere Prüfung:
-
Gibt es Alternativen wie neue Fahrbahndecken oder bauliche Verengungen?
-
Besteht die Gefahr, dass sich der Verkehr in benachbarte Wohngebiete verlagert?
-
Ist Tempo 30 verhältnismäßig für den jeweiligen Straßenzug?
Bei Hauptverkehrsstraßen ist zudem die Zustimmung des Landesbetriebs Mobilität erforderlich.