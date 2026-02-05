Beinahe-Kollision bei Waldrach: Vollbremsung verhindert schweren Unfall

WALDRACH – Am frühen Donnerstagmorgen kam es auf der K 12 zwischen Waldrach und Korlingen zu einer kritischen Verkehrssituation.

Gegen 06:40 Uhr überholte ein grauer VW Golf einen anderen PKW in einem Streckenabschnitt, der aufgrund einer Kurve als unübersichtlich gilt. Das Manöver löste bei den anderen Verkehrsteilnehmern sofortige Reaktionen aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Schwere Kollision durch Vollbremsung vermieden

Der Gegenverkehr sowie das überholte Fahrzeug konnten einen Unfall nur durch eine Gefahrenbremsung abwenden. Ein frontaler Zusammenstoß schien zum Zeitpunkt des Ausscherens unmittelbar bevorzustehen. Trotz der gefährlichen Lage setzte der Fahrer des grauen Golfs seine Fahrt fort. Die Polizei prüft nun den Tatbestand der Verkehrsgefährdung.

Zeugensuche durch die Polizeiinspektion Schweich

Die Polizeiinspektion Schweich hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Unterstützung. Insbesondere die Person, die dem VW Golf entgegenkam, ist für die Rekonstruktion des Vorfalls eine wichtige Auskunftsperson. Sachdienliche Hinweise werden telefonisch unter 06502-91570 entgegengenommen.